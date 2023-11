Energia: Scoccimarro, trent'anni Elettra Ts è traguardo eccezionale

Impegno della Regione per fronteggiare il problema dei costi energetici della macchina di luce Trieste, 30 nov - "I trent'anni della macchina di luce di Elettra Sincrotrone Trieste, di cui la Regione è socio di minoranza, rappresentano un traguardo eccezionale per un insediamento scientifico che poche città al mondo possono vantare, il quale concide oggi con la visita ai laboratori di Basovizza dei direttori delle Agenzie italiane per la protezione dell'ambiente, promossa dalla nostra Arpa Fvg, in vista del confronto di domani tra i dirigenti e gli esperti delle agenzie su come affrontare i cambiamenti climatici". Sono parole dell'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro che oggi ha preso parte all'appuntamento nel comprensorio del Sincrotrone sull'altopiano carsico. Scoccimarro, dalla sala conferenze di Elettra, ha affrontato anche il problema dei costi energetici dei laboratori di Basovizza, che sono più che raddoppiati per effetto della crisi russo-ucraina e che hanno costretto di fatto i responsabili di Elettra a ridurre l'attività. "Puntiamo - ha annunciato l'assessore - a un protocollo per far sì che l'insediamento scientifico triestino possa utilizzare impianti fotovoltaici collocati in cave ormai dismesse e inutilizzate così da autoprodurre un quantitativo di energia pari a un quarto del fabbisogno". Scoccimarro ha ricordato, infine, "il costante impegno della Regione verso politiche tese ad assicurare il maggior grado possibile di indipendenza energetica, politiche che si concretizzano con ingenti risorse messe a disposizione anche dei privati per lo sfruttamento delle rinnovabili". Dopo la presentazione tenuta dall'amministratore delegato di Sincrotrone Trieste Alfonso Franciosi, l'assessore regionale ha visionato il gruppo di luce XRD1 dove sono state illustrate alcune delle applicazioni più avanzate della macchina Elettra e del laser a elettroni liberi Fermi, entrambi in funzione nel polo di Basovizza. ARC/PPH/ma