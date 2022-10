Energia: Zilli, 214mln per efficientamento e contrasto aumento costi

In I Commissione manovra con al centro esigenze di famiglie e imprese Fvg Trieste, 12 ott - "Abbiamo stanziato risorse senza precedenti per dare una risposta decisa al perdurare della situazione emergenziale. Con la manovra di assestamento autunnale, che in questo momento raggiunge i 214 milioni di euro, dopo gli emendamenti approvati ieri dalla giunta, puntiamo infatti a favorire l'efficientamento energetico, ad abbattere i costi delle bollette e a completare le opere pubbliche che a causa dell'impennata dei prezzi delle materie prime rischiano un blocco. Si tratta di un intervento importante che mette al centro le famiglie e le imprese della nostra Regione". Lo ha affermato oggi in Consiglio regionale l'assessore alle Finanze Barbara Zilli durante l'illustrazione del disegno di legge n. 178 "Misure finanziarie intersettoriali". "Oggi è stata l'occasione per presentare in I Commissione tutte le misure contenute nel ddl. Un provvedimento - ha sottolineato Zilli - che presta grande attenzione alla persona con i 30 milioni di euro destinati al fondo sanitario regionale, i 7 mln per l'edilizia agevolata per la prima casa, i 4 mln per confermare il bonus benzina per l'annualità 2022 e i 4,5 mln per le politiche attive del lavoro". "Per contrastare l'emergenza bollette - ha spiegato l'assessore - abbiamo inoltre previsto 5 milioni di euro per il contenimento delle rette delle case di riposo convenzionate e 4 mln per il mondo della scuola e dell'università. Il nostro obiettivo è quello di evitare un effetto boomerang sulle famiglie della nostra Regione che sono già in difficoltà per il rincaro generalizzato del costo della vita". Per l'assessore Zilli il confronto in Consiglio regionale è stato particolarmente utile. "L'ecobonus regionale da 100 milioni di euro è il provvedimento che caratterizza maggiormente questa manovra autunnale, resa possibile da un'attenta gestione finanziaria da parte di questa Amministrazione". "Si tratta di una misura che vuole garantire una risposta strutturale all'emergenza energetica, sostenendo i privati che - ha concluso - realizzano opere di efficientamento energetico nelle abitazioni e nei condomini". ARC/TOF/al