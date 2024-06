Enogastronomia e turismo: Fedriga, Sapori di Fvg propone eccellenze

Tour in dieci tappe di un truck allestito per degustazioni. Bini, è alleanza vincente pubblico-privato Trieste, 14 giu - "Sapori di Friuli Venezia Giulia" fa conoscere nelle nostre piazze le eccellenze del territorio in un'opera di promozione che si integra con la vendita dei prodotti a marchio "Io Sono Friuli Venezia Giulia" attraverso le catene di Despar Nord". Così il governatore Massimiliano Fedriga che oggi, nel Palazzo della Regione, ha preso parte insieme all'assessore alle Attività produttive e al Turismo Sergio Emidio Bini all'illustrazione dell'iniziativa che consiste nel tour in dieci tappe di un truck appositamente attrezzato per ospitare show cooking e degustazioni e raccontare così i prodotti locali e i loro artigiani con uno sguardo al grande patrimonio di persone, risorse, qualità, saperi e tradizioni del territorio. "Siamo una regione piccola che dispone di un enorme patrimonio di diversità da valorizzare, sia culinarie che vinicole", ha osservato Fedriga. "Tutto questo diventa un grande valore aggiunto per un'economia turistica che deve puntare sulla qualità, per differenziarsi dal turismo di massa, promuovendo prodotti non soltanto buoni ma anche sani, frutto del chilometro zero". Secondo l'assessore Bini, l'iniziativa "è la dimostrazione plastica della collaborazione vincente di pubblico e privato e il coinvolgimento di Despar Nord pone in luce un'impresa che ha molto ricevuto dal territorio, ma che ha anche saputo restituire". "Sapori del Friuli Venezia Giulia", promosso da Fondazione Agrifood Fvg in collaborazione con PromoTurismoFVG, partirà il 23 giugno da Lignano Sabbiadoro, per toccare quindi Sappada, Malborghetto, Majano, Trieste, Pordenone, Tolmezzo, Udine, Gemona e concludersi il 7 e 8 dicembre a Gorizia. Il presidente della Fondazione Agrifood Pier Giorgio Sturlese, che ha preso parte alla conferenza insieme al direttore di Despar Nord per il territorio regionale Fabrizio Cicero, ha ricordato che il brand "Io Sono Friuli Venezia Giulia" è in costante crescita e rappresenta già oggi più di 750 imprese e più di mille prodotti marchiati. ARC/PPH/al