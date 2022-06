Enogastronomia: Fedriga, Fiera vini Colli orientali eccellenza Fvg

Bini, eventi promuovono offerta del territorio tramite accoglienza dell'enoturista Corno di Rosazzo, 17 giu - "Manifestazioni come la Fiera dei vini dei Colli orientali rappresentano e sono in sintonia completa con marchio "Io sono Friuli Venezia Giulia" che propone su una vetrina internazionale le eccellenze della nostra terra. I riconoscimenti alla produzione vitivinicola del nostro territorio sono numerosi: è una produzione spesso di nicchia, perché non abbiamo i numeri delle altre regioni, ma la qualità è indubbia". Lo ha sottolineato il governatore della Regione Massimiliano Fedriga inaugurando la 51ma Fiera dei Vini Colli Orientali del Friuli a Corno di Rosazzo assieme all'assessore alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini. "Oltre il merito della manifestazione, che festeggia e presenta l'eccellenza dell'agroalimentare del nostro territorio, questa inaugurazione è un messaggio positivo di ritorno alla vita di comunità: dopo due anni di Covid è bello poterci vedere in presenza", ha affermato Fedriga. L'assessore Bini ha rimarcato la lunga tradizione della fiera - aperta fino al 21 giugno con 10 produttori e circa 90 etichette di vini in mescita - e la sua forte capacità di attrazione attraverso la valorizzazione dei produttori vitivinicoli autoctoni. "Quest'anno sono giustamente rappresentati oltre a loro anche i produttori del Carso per celebrare Duino Aurisina Città italiana del vino 2022" ha osservato l'assessore, ringraziando i tanti volontari che rendono possibile l'organizzazione di queste manifestazioni e il vivace e generoso tessuto delle Pro loco. Negli interventi è stato rimarcato come la manifestazione promuova l'offerta turistica del territorio tramite l'accoglienza riservata all'enoturista che, come potenziale cliente, è attento e curioso, non si ferma alla sola degustazione, ma vuole conoscere il territorio, la vigna e il viticoltore che racconta il suo prodotto. Ciò anche attraverso le strutture ricettive, di cui oramai ogni azienda vinicola si è dotata e dei servizi ad esse collegate, favorendo e incrementando la ricettività qualitativamente e quantitativamente. Il territorio della Doc Friuli Colli Orientali è vocato alle viti fin da epoca Romana e si estende su superficie che comprende i comuni nella fascia centro orientale del territorio di Udine, vicino al confine con Slovenia: Tarcento, Nimis, Povoletto, Attimis, Faedis, Torreano, la parte est di Cividale, San Pietro al Natisone, Prepotto, Premariacco, Buttrio, Manzano, San Giovanni al Natisone e, appunto, Corno di Rosazzo. ARC/EP/al