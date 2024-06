Enoturismo: Regione, Fiera vini di Buttrio valorizza eccellenze locali

Presentata a Udine la 91. Edizione che si terrà dal 7 al 9 giugnoUdine, 4 giu - In Friuli Venezia Giulia la tradizione enogastronomica diventa occasione di convivialità e soprattutto di turismo lento, sempre più ricercato e apprezzato dai visitatori della nostra Regione. Ogni anno a Buttrio una comunità coesa si ritrova a celebrare le proprie radici e il proprio saper fare agricolo e artigiano. In mostra alla Fiera Vini non c'è soltanto l'eccellenza enoica, ma ci sono aziende e produttori locali che rappresentano l'essenza del nostro territorio, con le sue differenze e le sue peculiarità. Le 105 etichette di vini autoctoni presenti in fiera altro non sono che un viaggio esperienziale nelle ricchezze del Friuli Venezia Giulia. E' quanto espresso dall'assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo alla presentazione - nella sede della Regione di Udine, presenti anche i vertici della Pro Loco Buri Aps e il sindaco di Buttrio e il presidente regionale delle Pro Loco Fvg - della 91. edizione della Fiera regionale dei vini di Buttrio, la più antica manifestazione enoica del Friuli Venezia Giulia e tra le realtà più storiche d'Italia.Dal 7 al 9 giugno, nella splendida Villa di Toppo-Florio con il suo parco archeo-botanico, la manifestazione proporrà il meglio dei vini autoctoni della regione insieme a deliziose proposte enogastronomiche. Ricco e molto interessante il programma di eventi collaterali: dai convegni sul mondo del vino e della viticoltura alle attività culturali e sportive, oltre a un programma di appuntamenti ed escursioni alla scoperta del territorio. Saranno ben 82 gli eventi della tre giorni di Buttrio (calendario completo su www.buri.it).La Fiera regionale dei vini di Buttrio, ha inteso evidenziare l'assessore, vuole continuare a essere un fondamentale punto di riferimento per il turismo legato al vino e al suo territorio. L'esponente della Giunta regionale ha poi voluto ringraziare gli organizzatori e il presidente uscente della Pro Loco Buri, Emilio Bardus. Al nuovo direttivo e al giovane presidente del sodalizio, Federico Toffoletti, che terrà a battesimo il proprio mandato proprio con la Fiera Vini, è stato espresso un particolare augurio di buon lavoro. ARC/LIS/gg