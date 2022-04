Enti locali: 28/4 seduta Consiglio delle autonomie

Trieste, 27 apr - Domani, giovedì 28 aprile, alle 14.30, è convocata una seduta del Consiglio delle autonomie locali in modalità di videoconferenza.All'ordine del giorno sono previsti tre pareri: sulle Linee di programmazione delle risorse del riparto del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità; sul Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata per il 2022 e quello sulle modifiche alla disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa. Infine, il Consiglio deciderà su una modifica del proprio regolamento. ARC/EP/al