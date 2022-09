Enti locali: aperte iscrizioni per corsi a pubblici amministratori

Progetto formativo rivolto a sindaci, assessori e consiglieri comunali eletti nelle ultime votazioni Trieste, 13 set - Sono aperte le iscrizioni (ultimo giorno utile il 23 settembre) per partecipare alla nuova edizione di "Capire e fare buona amministrazione locale": l'offerta formativa finanziata dalla Regione Friuli Venezia Giulia grazie al programma nextPA e rivolta a sindaci, assessori, consiglieri comunali in carica eletti nelle recenti votazioni locali del 2022 o in quelle dell'autunno 2021.



Lo ha comunicato oggi l'assessore regionale alle Autonomie locali.



Come ha spiegato l'esponente della Giunta, il tessuto amministrativo della nostra regione vanta competenze di prim'ordine e, in quest'ottica, l'obiettivo dell'iniziativa è quello di formare e preparare sempre più una classe dirigente reattiva ed efficiente davanti alle sfide del presente e del futuro.



Nel percorso formativo che si svolgerà sia in presenza sia in modalità telematica, Anci e ComPA Fvg (Centro di competenza per la Pubblica Amministrazione) forniranno agli amministratori locali gli strumenti adeguati ad accrescere le qualità e le reti relazionali per un buon governo. ARC/GG