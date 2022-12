Enti locali: Callari, Leadership Academy Programme è valida formazione

"I nostri sindaci? Eroi che meritano sostegno. Bene supportare pluralità territorio" Capriva del Friuli, 2 dic - "In una fase difficile della storia come quella attuale, i nostri sindaci sono degli eroi che continuano a lavorare in situazioni complicate: ecco perché il Leadership Academy Programme è un'opportunità formativa importantissima, che contribuisce ad alimentare la buona amministrazione nei contesti locali, fonte di cultura e di accrescimento per un'Europa di cui c'è sempre più bisogno". È il messaggio che l'assessore regionale al Patrimonio, Demanio, Servizi generali e informativi Sebastiano Callari ha portato al Castello di Spessa all'apertura del corso per sindaci e amministratori organizzato dall'Aiccre del Friuli Venezia Giulia con la collaborazione dell'Isig e il sostegno del Consiglio d'Europa. "Siamo convinti che le realtà locali vadano rispettate e supportate e non annichilite e lo stesso vale per la pluralità di lingue che riflettono identità e ricchezza del territorio: solo così potremo unirci veramente sotto la comune bandiera europea", ha rilevato Callari. All'inaugurazione del primo dei due fine settimana di seminario è intervenuta, con il sindaco di Capriva del Friuli Daniele Sergon e il presidente dell'Accri Fvg Franco Brussa, l'ucraina Alina Tatarenko, che è a capo della Divisione Governance Democratica al Consiglio d'Europa. Il Leadership Academy Programma è un appuntamento formativo attivo già da una decina d'anni sperimentato da oltre una ventina di Paesi, tra quelli aderenti al Consiglio d'Europa, la più antica istituzione continentale, baluardo della difesa dei diritti umani, sorta nel 1949 e forte dell'adesione di 46 Stati. Al seminario partecipano oltre venti tra primi cittadini e assessori del Friuli Venezia Giulia, seguendo un programma la cui prima sessione, quella odierna, era incentrata su 'I dodici principi del buon governo democratico'. ARC/PPH/al