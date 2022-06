Enti locali: Costantini ha trasmesso passione a generazioni future

San Giovanni al Natisone, 2 giu - L'interesse per la cosa pubblica trasmesso alle giovani generazioni, affinché non vada disperso il patrimonio di una classe dirigente e politica che ha avuto a cuore il senso di comunità di un territorio.



E' questo, in sintesi, il più grande lascito di Franco Costantini, già amministratore comunale per 16 anni di San Giovanni al Natisone e consigliere della ex Provincia di Udine, che il vicegovernatore della Regione Friuli Venezia Giulia ha ricordato nel corso della cerimonia di intitolazione della sala consiliare del Comune.



Oltre a un commosso ricordo personale, il vicegovernatore ha ripercorso la carriera politica di Costantini, tratteggiando la figura di un protagonista della vita della comunità di San Giovanni, una persona con il raro talento di chi sa intravedere le capacità negli altri e di assecondarne la crescita.



Da parte del sindaco è stato sottolineato quanto Costantini abbia inciso positivamente sullo sviluppo del territorio, non solo comunale ma dell'intero distretto produttivo, con una visione inclusiva, aperta alla condivisione con altre municipalità di servizi utili alle persone.



Alle amministrazioni comunali da lui guidate come sindaco si devono importanti opere pubbliche come la nuova sede del municipio, la riqualificazione dell'area del polisportivo, della piazza principale del paese e interventi di viabilità, sugli edifici scolastici e il sostegno alla Catas e alla scuola professionale; il progetto che più lo aveva gratificato fu però la valorizzazione del lascito della contessa de Brandis, la cui villa è diventata punto di riferimento culturale della comunità.



Proprio nella villa si è tenuta la cerimonia di consegna di una copia della Costituzione a 36 neo diciottenni del Comune, alla presenza del vicegovernatore e di numerose autorità. ARC/EP