Enti locali: domani al Cal sostegno a locazioni e segretari comunali

Udine, 21 giu - Gli assessori regionali alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, e alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, prenderanno parte domani alla seduta del Consiglio delle Autonomie locali (Cal) convocata dalla presidente Francesca Papais alle ore 14, in modalità mista.



Il Cal è chiamato ad esprimere il parere sulla deliberazione della Giunta regionale n.849 del 9 giugno con cui è stato approvato in via preliminare il regolamento di esecuzione per l'applicazione degli incentivi a sostegno delle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti, per il pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa. Il provvedimento sarà illustrato dall'assessore Pizzimenti.



Successivamente il Cal dovrà esprimere l'intesa sullo schema di disegno di legge concernente "Ordinamento dei segretari degli enti locali nella Regione Friuli Venezia Giulia", approvato dalla Giunta regionale in via preliminare lo scorso 9 giugno e che sarà illustrato dall'assessore Roberti. ARC/SSA/pph