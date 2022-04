Enti locali: dopo 55 anni Collinare è ancora modello di gestione

Colloredo di Monte Albano, 30 apr - La Comunità Collinare è ancora un modello di gestione efficace ed efficiente di collaborazione tra Comuni e a 55 anni dalla sua fondazione dimostra ancora la lungimiranza di quel sistema.



Questo il concetto espresso dall'assessore regionale alle Autonomie locali intervenuto oggi a Colloredo di Monte Albano alle celebrazioni del 55mo anniversario di fondazione della Comunità Collinare alla presenza dei sindaci dei quindici Comuni che la compongono: Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive D'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna e Treppo Grande.



Nella riforma degli enti locali la Regione ha preso a modello proprio la Comunità Collinare che si è dimostrata la massima espressione di condivisione di servizi tra Comuni, unica attuale possibilità per le amministrazioni locali di erogare servizi ai cittadini.



Un'esperienza partita dal basso, è stato detto, perché non si può imporre la collaborazione tra Comuni dall'alto. Così dal 1967 ad oggi la Collinare ha saputo superare tanti momenti difficili e complessità diverse, dalla sfida del terremoto e della ricostruzione, alla sfida della carenza del personale che adesso sta mettendo in ginocchio le piccole amministrazioni. Quanto alla riforma degli enti locali la Regione sta portando a compimento il percorso di trasformazione degli Enti di decentramento regionale a cui entro la fine della legislatura sarà conferita la forma di organismi elettivi.



Anche l'assessore regionale alle Finanze ha espresso vicinanza e ammirazione per il lavoro svolto in questi anni dalla Collinare. Un ente che non dimostra appesantimenti ma piuttosto conferma la sua vivacità e capacità di cogliere le peculiarità del territorio e metterle a sistema. Un modello che ha ridato centralità alle responsabilità degli amministratori e di chi fa politica, restituendo in questo modo anche dignità a questa parola che va riavvicinata ai cittadini.



Alla cerimonia hanno preso parte anche il presidente del Consiglio regionale, alcuni consiglieri regionali di maggioranza e opposizione, gli amministratori di oggi e quelli del passato che furono testimoni del lungo percorso di elaborazione di progetti per il territorio. Progetti che oggi includono il primo esempio di comunità energetica d'Italia e uno dei primi in Europa finanziato con fondi pubblici, programmi di valorizzazione turistica integrata, promozione culturale e valorizzazione dei prodotti enogastronomici. ARC/SSA/pph