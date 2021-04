Enti locali: Fedriga, Pordenone è centrale per lo sviluppo del Fvg

Pordenone, 31 mar - "Da località ai margini, Pordenone ora è diventata una città centrale e fondamentale per lo sviluppo dell'intera regione". Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga al termine dell'incontro svoltosi in sala consiliare tra il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani e una rappresentanza della giunta comunale. Il vertice è servito per illustrare al capo dell'esecutivo regionale alcuni dei temi principali sui quali è impegnata l'amministrazione della Destra Tagliamento. "Da un confronto con il primo cittadino e assessori - ha detto Fedriga - è stato possibile compiere una panoramica dei lavori che il Comune sta portando avanti nel corso di questa legislatura. Abbiamo potuto riscontrare che, con il sindaco Ciriani, c'è stato un deciso cambio di passo rispetto al passato. La nostra presenza a Pordenone oggi ha lo scopo di stringere ancor più il rapporto che c'è tra la Regione e gli enti locali: abbiamo sempre cercato di ascoltare i territori per andare incontro alle esigenze espresse dalle comunità locali, perché così facendo non solo possiamo contribuire a dare risposte concrete ai cittadini, ma anche far crescere l'intera comunità regionale. Pordenone, infatti, rispetto al passato sta diventando sempre più uno snodo strategico per lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia; va dato atto a questa amministrazione di aver messo in campo, con una serie di investimenti mirati, una visione di lungo periodo, che è ciò che serve ad un territorio baricentrico come è quello in cui noi viviamo". "In questo momento difficile - ha aggiunto il governatore - stringere forti alleanze tra Regione e Comuni diventa sempre più importante per tenere in vita l'intero nostro sistema. Come è accaduto a Pordenone, quando si fa squadra e si cammina insieme i risultati si raggiungono e sono sotto gli occhi di tutti. Per questo motivo - ha concluso il governatore - saremo sempre al fianco di quelle amministrazioni che sapranno dare gambe ai progetti di ampio respiro che risolvono annosi problemi dei cittadini e si ripercuotono positivamente sull'intero territorio regionale". ARC/AL/ep