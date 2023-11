Enti locali: Fedriga-Roberti, basilare formare sindaci su buon governo

Grado, 18 nov - "È assolutamente fondamentale formare gli amministratori locali sulla buona governance democratica. Valori come l'osservanza dell'etica pubblica e dell'integrità, la pratica della buona amministrazione e la fornitura dei servizi pubblici efficaci e di alta qualità rappresentano impegni concreti che vanno esercitati quotidianamente per garantire il benessere dei cittadini e lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia. Grazie a preziose iniziative come quelle realizzate da anni da Aiccre possiamo rafforzare la nostra democrazia, troppo spesso minacciata, come stiamo assistendo anche in questo ultimo periodo".

Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga che questa mattina è intervenuto con un videomessaggio al convegno europeo "Buon governo democratico: il nuovo standard per gli Stati membri del Consiglio d'Europa", organizzato a Grado da Aiccre Fvg con il finanziamento del Consiglio d'Europa e il supporto tecnico e scientifico dell'Istituto di sociologia internazionale di Gorizia (Isig).

L'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa è l'unica a raccogliere in modo unitario tutti i livelli degli enti territoriali.

Presente al convegno anche l'assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti. "La Regione fa parte di un grande sistema che spinge con convinzione sulla formazione al buon governo democratico sempre molto apprezzata dagli amministratori locali - ha sottolineato Roberti -. Nonostante siano sempre oberati per i tanti adempimenti da portare a termine nonostante le carenze di risorse e personale, i sindaci non perdono queste occasioni per fare rete e per conoscere altre esperienze positive e i nuovi strumenti a loro disposizione".

"In quest'ottica - ha aggiunto l'assessore - la Regione continua a investire sui Comuni e su quelle realtà come Aiccre, Anci e Compa capaci di raccogliere e trasmettere le principali istanze del territorio, dando così un contributo essenziale per il governo del Friuli Venezia Giulia".

Al centro dei lavori la decisione del 6 settembre 2023 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa di adottare una Raccomandazione agli Stati membri sui principi del buon governo democratico che costituisce il primo strumento giuridico internazionale in questo campo.

Questo strumento giuridico internazionale definisce infatti i fondamenti della buona governance democratica: la tutela e la promozione della democrazia, il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, l'osservanza dell'etica pubblica e dell'integrità, la pratica della buona amministrazione e la fornitura di servizi pubblici di alta qualità.

"Da alcuni anni stiamo affrontando crisi di livello internazionale che hanno condizionato direttamente le nostre vite e quelle delle imprese colpite dagli aumenti dei costi energetici e delle materie prime. Situazioni che però - ha precisato Roberti - rappresentano inoltre delle straordinarie opportunità per modificare le strategie di sviluppo, investendo con lungimiranza in nuovi settori. Un esempio importante è la Valle dell'idrogeno che il Friuli Venezia Giulia sta portando avanti insieme a Slovena e Croazia, non solo un progetto bandiera per il nostro Paese ma anche l'unico transfrontaliero a livello europeo".

"Ci attendono poi sfide cruciali per i rapporti proprio con l'Europa, e con gli Stati a noi vicini, che possiamo vincere solo grazie al fatto che in passato abbiamo creato basi solide formando al meglio gli amministratori locali e sostenendo istituzioni dotate di una visione di futuro. Se oggi - ha concluso l'esponente della Giunta Fedriga - siamo in grado di realizzare un evento epocale come Nova Gorica Gorizia Capitale europea della cultura è anche grazie al seme gettato dal Gect in precedenza". ARC/RT/gg