Enti locali: lavoro agile, carta e dote famiglia all'esame del Cal

Udine, 7 giu - Il Consiglio delle Autonomie locali (Cal) si riunirà domani pomeriggio alle 14 in videoconferenza per analizzare due provvedimenti di competenza dell'assessore regionale al Lavoro e Istruzione.



In prima battuta i sindaci che siedono nel Consiglio saranno chiamati ad esprime il parere sul Regolamento per l'attuazione della Carta famiglia e della Dote famiglia previste dall'articolo 6 e dall'articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità).



Sarà poi la volta dell'Accordo sul lavoro agile e altre forme di lavoro a distanza per il personale non dirigente del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia, su cui il Cal dovrà esprimere l'intesa. ARC/SSA/gg