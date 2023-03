Enti locali: Regione, 50mila euro per sistemazione stadio di Rigolato

Pordenone, 4 mar - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Autonomie locali, ha approvato la delibera con la quale si assegna al Comune di Rigolato (Udine) un finanziamento di 50 mila euro per fare fronte alle spese di ripristino dei danni alla copertura dello stadio comunale causati dalle avversità atmosferiche che hanno colpito la zona lo scorso 4 febbraio.Il provvedimento con il quale si assegnano le risorse rientra nell'ambito del Fondo - previsto dalla legge regionale 18 del 2015 - per il concorso agli oneri dei Comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti derivanti proprio da accadimenti di natura straordinaria e imprevedibile che siano accaduti nell'anno di stanziamento delle risorse o nell'ultimo trimestre dell'anno precedente.L'Amministrazione comunale di Rigolato, come si legge nella delibera approvata, aveva presentato istanza agli uffici regionali l'8 febbraio scorso: il costo di riparazione dei danni causati dalle forti raffiche di vento alla copertura della tribuna dello stadio comunale era stato stimato nella relazione tecnica di preventivo dei lavori in circa 80 mila euro.Svolta l'istruttoria e la verifica della sussistenza dei requisiti sull'ammissibilità della richiesta, la Regione ha assegnato al Comune (che conta una popolazione residente di 369 abitanti) l'importo di 50 mila euro. La cifra corrisponde al limite massimo previsto dal Regolamento per i Comuni con popolazione fino a mille abitanti. ARC/LIS/gg