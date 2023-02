Enti locali: Regione, ruolo revisori importante nel sistema integrato

Udine, 23 feb - L'Amministrazione regionale contribuisce alla formazione dei revisori degli Enti locali (Eell) consapevole dell'importanza di questa professionalità per continuare a garantire che l'attività di controllo e certificazione dei bilanci dei Comuni venga svolta con indipendenza, efficacia e trasparenza. Al contempo, la stessa Regione prosegue l'attività di collaborazione con Ancrel e gli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tanto che non è mai venuta a mancare la condivisione su norme o modifiche regolamentari prima di approdare in Consiglio regionale, perché è necessario fare in modo che il sistema integrato Regione-Eell sia allargato a tutti i soggetti che partecipano alla sua tenuta.



E' la sintesi dell'intervento espresso dall'assessore regionale alle Autonomie locali nell'ambito dell'incontro odierno organizzato dai presidenti degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste, in collaborazione con Ancrel Fvg, durante il quale è stata anche presentata l'edizione 2023 del corso regionale dedicato alla revisione degli Enti locali finanziato dalla Regione con 30mila euro per 60 ore di formazione. Si tratta di un'attività fondamentale per il sistema integrato del Fvg e degli Enti locali sebbene sia, secondo l'esponente regionale, un'attività silenziosa e poco percepita ma non meno rilevante.



Per l'assessore il merito della buona situazione degli Enti locali in regione - non vi sono infatti enti in situazioni di dissesto finanziario o commissariamenti, come ha indicato la presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine - è da ascriversi ad una classe politica con sindaci responsabili, un'Amministrazione regionale pronta a fare la propria parte e un'opera di monitoraggio attuata con il contributo dei revisori che è indispensabile, tenuto conto, soprattutto, di un quinquennio molto complicato che ha visto il susseguirsi di diverse crisi con riflessi sui bilanci comunali.



Nonostante le difficoltà, come ha riferito l'assessore regionale, in questa legislatura, si è data piena applicazione alla legge 18 del 2015 che disciplina la materia della revisione negli Enti locali e, nell'ambito della propria autonomia, è stato possibile prevedere normative diverse rispetto al livello nazionale. I vincoli di bilancio in Fvg, ad esempio, sono esclusivi per la nostra Regione e diversi dal resto del territorio nazionale e prevedono il principio della sostenibilità del debito e della spesa del personale; inoltre, vi è una regolamentazione specifica dei trasferimenti agli Enti e l'introduzione dell'Imposta locale immobiliare autonoma che da quest'anno sostituisce l'Imu.



Un passaggio dell'intervento ha riguardato anche la sfida del Pnrr e l'importanza di poter contare su un sistema di monitoraggio che permette di capire lo stato di salute dei Comuni. Un elemento fondamentale per l'assessore da portare avanti senza richiedere ulteriori adempimenti agli Enti.



La presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Udine ha poi informato sui 171 revisori iscritti all'albo tenuto dalla Regione in base alla legge 18 del 2015, su 1500 iscritti agli Ordini del Fvg che svolgono attività specialistica e sempre la presidente ha esplicitato un prossimo obiettivo: quello di analizzare i bilanci non solo in senso statico ma anche prospettico valutando il corretto utilizzo delle risorse e quindi creando una base anche per decisioni programmatiche future. Per analizzare più in profondità il sistema degli Eell, verranno individuati degli indicatori di stabilità finanziaria (art. 30 della lr 18/2015) che dovranno essere applicati proprio dai revisori e relazionati alla Regione e ai Consigli comunali quale strumento programmatorio e di autocorrezione per assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione. ARC/LP/gg