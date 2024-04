Enti locali: Regione sospende Consiglio e nomina commissario a Nimis

Pordenone, 15 apr - L'assessore regionale alle Autonomie locali ha provveduto oggi a firmare il decreto con il quale si sospende il Consiglio comunale di Nimis (Udine) e si procede alla nomina del commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.Il provvedimento, come previsto dalla normativa regionale in materia, si è reso necessario dopo che la Regione ha ricevuto la nota del Segretario comunale del Comune di Nimis nella quale si comunicano le contestuali dimissioni di nove consiglieri comunali sui dodici assegnati al Comune.Nel documento sottoscritto dall'assessore si legge "il Consiglio comunale di Nimis è sospeso, con decorrenza immediata e sino alla data dello scioglimento che sarà disposto con decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e, comunque, per una durata non superiore a novanta giorni dalla data del presente decreto". L'assessore ha nominato il dottor Giuseppe Mareschi, funzionario in pensione che ha assunto diversi incarichi dirigenziali in vari enti locali e nelle Comunità montane del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, commissario per la provvisoria amministrazione del Comune di Nimis fino a quando sarà adottato il decreto presidenziale. Al commissario - precisa ancora il decreto - sono conferiti i poteri già esercitati dal sindaco, dalla Giunta e dal Consiglio comunale. ARC/LIS