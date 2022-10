Enti locali: Roberti, 10 mln a Comune Ts per caserma via Rossetti

Trieste, 14 ott - "Nell'assestamento di bilancio sarà inserito uno stanziamento di 10 milioni di euro a favore del Comune di Trieste per consentire l'acquisto dell'ex caserma Vittorio Emanuele III di via Rossetti, dove sorgerà il nuovo polo scolastico. Si tratta di un passaggio importante che consente di dare risposte alle necessità del sistema scolastico triestino sia nel medio-breve periodo sia a lungo termine".



Lo ha annunciato l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti dopo l'approvazione da parte delle I Commissione consiliare del disegno di legge n. 178 "Misure finanziarie intersettoriali", ovvero il prossimo assestamento del bilancio regionale.



"Oltre ai fondi destinati all'acquisto del complesso, che dopo anni di completo abbandono verrà completamente riqualificato rivitalizzando così anche l'intera area urbana limitrofa, sono stati ridestinati al Comune di Trieste anche 5 milioni di euro già concessi nel 2019. Questi fondi consentiranno all'Amministrazione comunale di far partire i primi lavori per la realizzazione delle strutture preposte ad ospitare gli studenti degli istituti oggetto dell'ampio piano di recupero del patrimonio edilizio scolastico del capoluogo regionale". ARC/MA/pph