Enti locali: Roberti, 26 esperti Pnrr per affiancare anche i Comuni

Udine, 2 feb - "I 26 esperti messi a disposizione dal bando nazionale sono stati regolarmente contrattualizzati entro la data prevista del 31 dicembre e le prime riunioni operative si sono già svolte, mentre prossimamente si svolgerà la prima riunione con la cabina di regia. Pur rimanendo incardinati nell'Amministrazione regionale i tecnici selezionati verranno messi a disposizione dei Comuni per consulenze su tutte le fasi della messa in campo delle risorse del Pnrr a seconda delle richieste che verranno fatte".



Lo ha affermato l'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, rilevando che "la scarsa conoscenza del mondo degli Enti locali non può rimanere senza risposta in quanto rischia di generare disinformazione".



Roberti ha ricordato che "alla cabina di regia prenderanno parte i direttori centrali maggiormente coinvolti sul tema del Pnrr - tra cui il direttore centrale in materia di Autonomie locali - ma anche una rappresentanza diretta dei Comuni tramite l'Anci Fvg, con il quale sono state concordate le professionalità da mettere a disposizione tra i 26 contrattualizzati".



L'assessore ha poi chiarito la posizione della Regione sul tema della carenza dei segretari comunali ricordando che "è una mancanza su una competenza che attualmente è esercitata dallo Stato. Proprio per sopperire alle carenze statali in materia, abbiamo annunciato di voler regionalizzare la figura e in tal senso la Giunta ha già approvato una generalità che definisce le linee di indirizzo per la stesura della nuova norma. Una disposizione che, assieme alla riforma degli enti locali, all'introduzione del sistema integrato, al superamento dei tetti di spesa su personale e debito con l'introduzione delle soglie, sarà un altro passaggio della giunta Fedriga per dare risposte concrete ai nostri 215 Comuni e quindi a tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia ARC/SSA/pph