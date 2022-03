Enti locali: Roberti, 50mila euro a Cercivento per opere idrauliche

Trieste, 18 mar - La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia oggi, su proposta dell'assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, ha assegnato 50mila euro al Comune di Cercivento dal fondo destinato al sostegno alle spese che i Comuni devono affrontare a seguito di accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile verificatisi nel corso dell'anno o nell'ultimo trimestre dell'anno precedente e che non siano finanziabili con normali risorse di bilancio.



Nella fattispecie si fa riferimento all'istanza presentata dall'Amministrazione municipale di Cercivento nel febbraio di quest'anno afferente la compromissione della tenuta idraulica di un tratto tombinato sottostante le abitazioni nell'area di via Pales. Il danno, come riportato dalla documentazione del Servizio tecnico comunale, comporta significative uscite d'acqua che pregiudicano la stabilità del fondo stradale e dei muri di contenimento posti a valle delle abitazioni.



L'intervento individuato consiste in un adeguamento dell'infrastruttura con lo spostamento del punto di convogliamento delle acque entro un nuovo tombotto sulla pubblica via. In precedenza andranno eseguite delle opere di drenaggio e di convogliamento delle acque.



A seguito della richiesta formulata dal Comune di Cercivento, la Regione, come ha spiegato l'assessore Roberti, ha ritenuto la spesa ammissibile e connessa a un accadimento che soddisfa i requisiti di straordinarietà o di imprevedibilità previsti dall'apposito Regolamento. ARC/GG/al