Enti locali: Roberti, a Corno importante nuovo impianto sportivo

L'assessore al taglio del nastro della pista da pattinaggio Udine, 17 dic - "La Regione è molto lieta di ritornare oggi qui a Corno di Rosazzo per un'altra inaugurazione di un impianto a favore dello sport e dell'intrattenimento dopo quella dell'anno scorso per la pump track. Abbiamo appena chiuso una legge Finanziaria che è la più ricca nella storia della Regione Friuli Venezia Giulia con oltre 6 miliardi; nell'occasione sono stati approvati decisivi interventi per i comuni con un metodo nuovo e concertato per distribuire le risorse sul territorio". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti all'inaugurazione dei lavori di manutenzione straordinaria della pista da pattinaggio a Corno di Rosazzo in via dei Pini. Lo scorso anno a novembre veniva inaugurata la pista da pump track intitolata a Dino Granzotto: un'opera da 130.000 euro coperti con 75.000 euro di fondi regionali. "Quest'anno tra fondo rilancio e concertazione - ha aggiunto Roberti - abbiamo messo a disposizione quasi 150 milioni di euro: di questi una parte importante, 15 milioni, va all'impiantistica sportiva. Risorse che si aggiungono a quelle previste ad hoc dall'assessorato allo Sport: oggi dunque è una festa per i ragazzi, per i genitori e per i volontari dell'Associazione Corno Pattinaggio che si impegnano nello sport, nella consapevolezza che si tratti di un'importante valore per la comunità. La Asd, tra l'altro, una società dilettantistica che nella stagione appena conclusa si è ritagliata diverse soddisfazioni, anche in campo internazionale. Tra tutte, il quinto posto europeo tra i Cadetti a Ponte di Legno e il posizionamento nella Top 10 nello scorso trofeo delle Regioni nella categoria Esordienti". ARC/EP/ma