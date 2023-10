Enti locali: Roberti, Cal è espressione volontà di sindaci e cittadini

Trieste, 26 ott - "La nomina dei Comuni che compongono il Consiglio delle autonomie locali è avvenuto in base a quanto previsto dalla norma regionale: ogni ambito si è riunito, convocato dal Comune più popoloso, entro il termine del 23 ottobre e ogni sindaco ha scelto il rappresentante di quell'ambito in seno al Cal. Non ci sono stati colpi di mano o intromissioni da parte della Giunta regionale, semmai il contrario, perché sindaci eletti democraticamente dai cittadini hanno scelto democraticamente da chi farsi rappresentare nel totale rispetto delle regole. Con questo meccanismo risulta molto difficile capire quale sia il 'colpo di mano di Roberti', o di chicchessia, e come possa essere stato attuato".



Lo ha detto l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti evidenziando che "se l'esito delle votazioni, per dirla allo stesso modo di chi ha sollevato questa sterile polemica, è di 19 a 3, andrebbe prima di tutto chiarito che il Cal non dovrebbe essere luogo di contrapposizione politica, di schieramenti che si contano, ma di sindaci che rappresentano esigenze e necessità di altri primi cittadini e comunità locali. Se qualcuno vuole considerare il Cal al pari di un consiglio comunale diviso tra maggioranza e opposizione è libero di farlo ma non pretenda almeno di cambiare le regole di questo organismo o il voto espresso dagli elettori, che in Friuli Venezia Giulia hanno democraticamente eletto più sindaci di centrodestra rispetto a quelli di centrosinistra. Chi alimenta quindi futili frizioni all'interno di un organismo che ha sempre lavorato bene dovrebbe forse cambiare modo di fare politica e concentrarsi sulle esigenze dei cittadini e delle amministrazioni locali". ARC/MA/pph