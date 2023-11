Enti locali: Roberti, Comparto unico espressione autonomia Fvg

Trieste, 17 nov - "La presenza del Comparto unico e della gestione della contrattazione a livello regionale permette alla Regione Friuli Venezia Giulia un più efficace governo della spesa, con la possibilità in particolare di commisurare l'entità delle risorse da mettere a disposizione degli enti locali sulla base delle necessità emergenti a ogni tornata contrattuale. Inoltre, la responsabilità attribuita alla nostra Regione sul contenimento della spesa (in seguito all'Accordo Stato-Regione del 2019) ci permette di creare le condizioni per rispettare in autonomia i vincoli finanza pubblica disposti a livello nazionale. Cruciale è anche la possibilità, da parte dell'Amministrazione regionale, di supportare gli enti locali in diversi ambiti, tra cui ad esempio la gestione delle elaborazioni stipendiali degli enti del Comparto mediante l'Ufficio unico e la consulenza giuridica e amministrativa agli enti su tematiche attinenti al rapporto di lavoro".



Lo ha affermato oggi l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, che ha condiviso l'esperienza della Regione Friuli Venezia Giulia in merito al Comparto unico del pubblico impiego intervenendo in videoconferenza a un convegno sul tema organizzato a Cagliari dal Consiglio delle autonomie locali della Sardegna.



Dopo aver portato i saluti della Giunta Fedriga, l'assessore ha ricordato come il Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, istituito nel 1998, sottoponga a un'unica disciplina contrattuale aspetti retributivi, mansioni, trattamento giuridico dei dipendenti dell'ente Regione e degli altri enti locali presenti sul territorio regionale, sia per l'area dirigenti sia per quella dei non dirigenti. In tutto sono quasi 13mila i dipendenti coinvolti, di cui 3.500 regionali e altri 9.500 circa appartenenti ai Comuni e altri Enti.



Tra gli interventi svolti negli ultimi anni nell'ambito del Comparto unico, Roberti ha evidenziato l'inserimento di una specifica indennità a favore dei dipendenti delle Amministrazioni più piccole, finalizzato a contrastare il fenomeno dello spopolamento e della carenza di personale. Infine, soffermandosi sull'aspetto della contrattazione, l'esponente dell'Esecutivo regionale ha spiegato che in Friuli Venezia Giulia "ciascuna Delegazione trattante pubblica di Comparto rappresenta a pieno le esigenze del sistema delle autonomie, essendo costituita non solo dal componente designato dalla Giunta regionale (con funzioni di presidente), ma anche da un rappresentante nominato dal Cal e uno dall'Anci". ARC/PAU/pph