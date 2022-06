Enti locali: Roberti, con albo Fvg segretari esercitiamo autonomia

Trieste, 22 giu - "Lo schema di disegno di legge approvato da poco dalla Giunta regionale punta a dare una risposta concreta alla cronica mancanza di segretari nei Comuni e negli enti locali della nostra Regione. In questo momento sono operativi appena 43 funzionari per 215 amministrazioni comunali del Friuli Venezia Giulia. Professionisti che nelle scorse settimane abbiamo incontrato uno ad uno. Con questo intervento normativo abbiamo deciso di esercitare appieno una competenza propria di una Regione autonoma come la nostra, anche per evitare qualsiasi possibilità di impugnazione da parte dello Stato".Lo ha affermato oggi l'assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, nel corso della riunione del Cal dedicata al ddl intitolato "Ordinamento dei segretari degli enti locali nella Regione Friuli Venezia Giulia"."Questo provvedimento - ha spiegato Roberti - prevede un sistema autonomo di reclutamento dei segretari che vengono inquadrati in un'area contrattuale del Comparto unico e quindi alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, mentre le funzioni sono attribuite all'ente locale che affida l'incarico"."In sostanza - ha precisato l'assessore - i segretari attualmente in carica e che esercitano in Friuli Venezia Giulia, entro il 31 dicembre di quest'anno, dovranno decidere se iscriversi nell'albo regionale oppure rimanere in quello nazionale, precludendosi in questo modo di lavorare nella nostra Regione"."È un tema di difficile gestione, ma è importante - ha sottolineato l'esponente della Giunta - che questi funzionari oggi in servizio superino qualsiasi blocco pregiudiziale sull'ipotesi di regionalizzazione di questa figura determinante per la vita delle amministrazioni locali".Nel corso della riunione è stato inoltre spiegato che, in attesa di espletare la prima selezione, la norma prevede una disciplina transitoria che consente, mediante un apposito sistema di reclutamento, il conferimento di incarichi a tempo determinato - nelle sedi di segreteria fino a 3mila abitanti - a soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera di segretario."Si tratta di persone - ha detto Roberti - che stanno già rivestendo il ruolo di vicesegretari con diverse formule e dipendenti delle amministrazioni comunali che hanno titolo per poter accedere alla carriera di segretario, ma anche figure esterne con i requisiti per entrare nell'albo dopo un corso professionalizzante. Questa fase transitoria, che terminerà proprio con l'espletamento del corso-concorso per l'iscrizione all'Albo regionale dei segretari, ci consente di fatto di evitare una situazione di stallo"."Vogliamo infine istituire una cabina di regia, composta dai rappresentanti dei sindaci, dei segretari e della Regione, per monitorare una serie di aspetti che - ha concluso l'assessore - riguardano in particolare la formazione e i fabbisogni dei diversi enti locali".A conclusione dell'odierna seduta è stato deciso, prima di esprimere un parere, di approfondire questa tematica nell'apposita Commissione del Consiglio delle autonomie locali. ARC/RT/ma