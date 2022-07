Enti locali: Roberti, fabbisogno Edr alto, insufficienti 278 occupati

Udine, 14 lug - "Gli organici della Regione, al pari di quelli degli Edr, sono tuttora carenti e per questo sono ancora aperte diverse procedure di selezione a fronte di un calo generalizzato della partecipazione ai concorsi pubblici, in particolare per i profili tecnici".È il commento dell'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti che oggi in Aula ha risposto ad un'interrogazione sul quadro occupazionale all'interno degli Enti di decentramento regionale (Edr).Nel dar conto dell'incremento occupazionale negli Edr, Roberti ha specificato che, al loro avvio, il 1 luglio 2020, si contavano 91 dipendenti trasferiti dalle Uti; al 31 dicembre 2021 gli occupati erano 114; al 1 gennaio 2022 gli occupati erano 270 che ad oggi sono saliti a 278. A questi si aggiungono 49 interinali, di cui 11 a carico del bilancio regionale e 38 a carico degli Edr.Nel frattempo si è conclusa la selezione per 22 cantonieri, di cui 14 hanno già preso servizio, altri tre inizieranno a lavorare ad agosto, mentre gli ultimi quattro saranno selezionati la prossima settimana e saranno anch'essi impiegati a partire dal prossimo mese."Stiamo registrando una forte difficoltà nel reperire personale tecnico" ha riferito Roberti, aggiungendo che "c'è una generalizzata scarsa partecipazione ai concorsi pubblici, tanto che solo un terzo degli iscritti si presenta alle prove". Secondo Roberti la difficoltà a reperire profili tecnici è dovuta anche al forte aumento dell'attività nel settore dell'edilizia che sta drenando molte risorse occupazionali."Gli interinali sono una soluzione provvisoria - ha aggiunto l'assessore - perché la loro permanenza in servizio per brevi periodi non consente di garantire la formazione e l'esperienza necessarie; auspico di poter attingere personale tecnico di categoria D a tempo indeterminato dalla selezione svolta per il personale da dedicare al Pnrr. Di certo, alla luce degli attuali fabbisogni, non abbiamo una graduatoria sufficiente a soddisfarli" ha concluso Roberti. ARC/SSA/al