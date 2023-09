Enti locali: Roberti, formazione personale aiuta sviluppo territorio

L'assessore alla giornata di chiusura della Summer School 2023 a Paluzza Paluzza, 1 set - "Dall'esperienza della Summer School traspira la passione di numerose persone che, con impegno e determinazione, si mettono a disposizione della comunità per affrontare al contempo piccoli temi quotidiani e progetti più ampi di sviluppo complessivo del territorio, con il proposito di fare rete con i Comuni limitrofi. Una passione che invito a trasmettere alla cittadinanza affinché nuove persone desiderino mettersi in gioco per provare l'esperienza di amministratore locale". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti intervenendo alla giornata conclusiva della settima edizione della Summer School per amministratori locali a Paluzza. L'iniziativa, sostenuta da Anci Fvg attraverso il Centro di competenza per la Pubblica amministrazione (ComPa), vuole porsi come un'occasione per ragionare in modo specifico sullo sviluppo territoriale da parte degli amministratori dei Comuni, elaborando strategie in termini di area vasta attraverso modalità associative e collaborative intercomunali, in particolare tra i Municipi di limitate dimensioni. Roberti ha sottolineato il ruolo centrale di Anci e ComPa nel coadiuvare la Regione nella formazione del personale. "Un anello di congiunzione fondamentale - ha specificato l'assessore - in grado di dare una marcia in più nel percorso di apprendimento legato all'attività amministrativa". L'edizione 2023 è stata incentrata sul tema delle "Strategie di sviluppo locale sostenibile" e si è articolata tra seminari, alla presenza di relatori esperti di politiche per lo sviluppo, e laboratori di gruppo in cui teoria e pratica si fondono per poter sperimentare cosa significa elaborare strategie di sviluppo locale e individuare i fondi europei e Pnrr a esse congruenti. L'assessore ha partecipato alla presentazione finale dei progetti e alla cerimonia di chiusura con la consegna dei diplomi ai partecipanti (in tutto 24 amministratori locali di altrettanti Comuni del Friuli Venezia Giulia). Presente anche il presidente di Anci Fvg Dorino Favot. ARC/PAU/ma