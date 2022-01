Enti locali: Roberti, in Fvg Comuni più autonomi ma sempre virtuosi

Udine, 30 gen - "La rafforzata autonomia sugli enti locali e sulla finanza locale, aumentata con l'introduzione del sistema integrato e con la competenza sui tributi locali, non solo non intacca la salute finanziaria dei nostri enti ma, anzi, fa emergere plasticamente come questo sia un sistema virtuoso composto da sindaci responsabili e un'architettura istituzionale e normativa che ci permette di garantire servizi che, stando all'ultima indagine del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, collocano i nostri Comuni in vetta alle classifiche nazionali, senza incidere però sui conti"



Lo afferma l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, commentando l'esito del dossier sugli enti locali in difficoltà finanziaria, realizzato per Adnkronos dal Centro studi enti locali (Csel), che ha evidenziato come il Friuli Venezia Giulia, assieme alla Valle d'Aosta, sia l'unica regione completamente estranea al fenomeno di Comuni in dissesto o riequilibrio.



Al 30 novembre 2021 - stando a quanto calcolato dall'Università Ca' Foscari sulla base dei dati del Viminale - tra i Comuni italiani si contavano ben 698 dissesti e 432 riequilibri: solo Fvg e Valle d'Aosta non contano alcun ente locale con criticità finanziarie, mentre al di sotto dell'1% ci sono il Veneto, la Sardegna e il Trentino Alto Adige. ARC/EP/pph