Enti locali: Roberti, nuova viabilità per Muggia è strategica

Presentato il progetto finanziato dalla Regione per l'allargamento della galleria Nazario Sauro Muggia, 20 set - "Ringrazio il Comune di Muggia per aver voluto intraprendere con coraggio l'iter per l'allargamento della galleria Nazario Sauro. Interventi di tale portata hanno certamente un impatto elevato sulla comunità, ma si rendono necessari in quanto garantiscono al territorio futuri benefici perduranti nel tempo. Pensare a una nuova viabilità per Muggia è strategico: parliamo infatti di un centro storico con peculiarità uniche in regione e con grandi potenzialità turistiche, oltre una delle porte d'ingresso per la Slovenia e la Croazia". È quanto ha affermato l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti nel corso della conferenza stampa indetta oggi dalla Giunta comunale di Muggia per presentare il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di allargamento della galleria Nazario Sauro, che collega la zona costiera al centro città. Un progetto che presenta un quadro economico di 18,5 milioni di euro e per il quale la Regione contribuirà con un importo di circa 13 milioni. "Sosteniamo con convinzione la realizzazione di quest'opera di interesse sovracomunale e sovranazionale e, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, ci impegneremo nel fornire ulteriore supporto con i fondi a disposizione nella prossima legge di Stabilità", ha aggiunto Roberti ricordando l'importanza attribuita dall'Amministrazione regionale allo strumento delle concertazioni, tramite il quale nella scorsa legislatura sono stati investiti più di 500 milioni di euro a favore degli enti locali. Come ha spiegato il sindaco di Muggia Paolo Polidori, oltre all'ampliamento della galleria, che diventerà a doppio senso di circolazione passando da una a due corsie e sarà percorribile da mezzi fino a 7,5 tonnellate, l'intervento in programma interesserà anche il consolidamento della salita delle Mura e la pedonalizzazione del Mandracchio. La durata complessiva dei lavori è stimata in circa 13 mesi. ARC/PAU/gg