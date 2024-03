Enti locali: Roberti, ok preliminare a procedure su concertazione

Trieste, 1 mar - "La legge regionale 20/2020 prevede la concertazione annuale tra la Regione e gli Enti locali per il finanziamento di investimenti di carattere sovracomunale e di interesse strategico regionale: riteniamo necessario rivedere la disciplina aggiornando, in particolare, le priorità strategiche regionali e semplificando la procedura di presentazione delle proposte da parte degli Enti locali, rivedendo tempistica e documentazione da produrre".Lo spiega l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, in merito all'approvazione preliminare da parte della Giunta Regionale della definizione delle tipologie di quote delle risorse da concertare, delle tipologie di interventi finanziabili, delle modalità di presentazione delle proposte di investimento, nonché di ogni altra previsione funzionale al riparto e alla gestione delle risorse della concertazione."Per quanto riguarda la tempistica di avvio della procedura si prevede il termine del 15 settembre per la presentazione alla Regione delle proposte di investimento, così da arrivare nel Disegno di legge di stabilità con lo stanziamento e con il contestuale riparto delle risorse relative al triennio preso in considerazione da detta legge" ha reso noto Roberti. ARC/EP/al