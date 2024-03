Enti locali: Roberti, okay da Cal a criteri concessione risorse Ilia

Positivo e unanime anche il parere sulle procedure su concertazione Regione ed Enti locali Udine, 6 mar - Il Consiglio delle autonomie locali (Cal) ha espresso questo pomeriggio parere positivo all'unanimità rispetto alla deliberazione della Giunta relativamente ai criteri e alle modalità di quantificazione del ristoro del minor gettito derivante dalla riduzione delle aliquote conseguente all'introduzione dell'Imposta locale immobiliare autonoma (Ilia) per i fabbricati strumentali alle attività economiche. L'espressione del Cal è di questo pomeriggio, a seguito della riunione che si è tenuta in modalità mista, alla quale ha preso parte, in presenza, l'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti. Parere unanime e positivo anche sulla recente deliberazione preliminare dell'Esecutivo relativa alla concertazione annuale tra Regione ed Enti locali per il finanziamento di investimenti di carattere sovracomunale e di interesse strategico regionale. ARC/PT/ma