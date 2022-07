Enti locali:Roberti, possibile agevolazione smart working per genitori

Trieste, 14 lug - "Da parte della Regione c'è grande interesse per il lavoro agile, la cui efficacia è stata dimostrata durante l'emergenza Covid-19, quando è stata affrontata dagli uffici regionali un'ingente mole di lavoro senza che si creassero scompensi o disservizi. Lo smart working non è quindi una limitazione per gli enti pubblici, bensì una risorsa perché quasi sempre consente di far combaciare le necessità dei dipendenti con quelle delle amministrazioni". Lo ha detto l'assessore regionale alle Autonomie locali e Funzione pubblica Pierpaolo Roberti intervenendo in Consiglio regionale sul tema dello smart working nella Pubblica amministrazione, evidenziando che "la Regione sta lavorando per inserire all'interno della bozza del suo regolamento interno sul lavoro agile, forme di agevolazione per i genitori con bambini piccoli, in modo da dare risposte alle necessità dei lavoratori in un periodo complesso come quello attuale". ARC/MA/al