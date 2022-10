Enti locali: Roberti, presepe artistico donato a Ravascletto è unione

Udine, 25 ott - "Un segno tangibile, di valore artistico innegabile e caloroso affetto, suggella l'unità delle comunità locali che anche a grande distanza trovano la via per comunicare e stringere relazioni".



Così l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti ha rivolto un plauso all'iniziativa del Puglia Club Trieste Odv di fare dono alla chiesa parrocchiale di San Matteo di Ravascletto di un presepe realizzato dal maestro scultore e cartapestaio Gianni Mazzoccoli. L'opera è stata consegnata al parroco Pre Guido Mizza e al sindaco di Ravascletto Ermes De Cignis la scorsa domenica, durante una cerimonia che ha coinvolto l'intera comunità alla presenza, oltre che del parroco e del sindaco, anche del presidente del Puglia Club Trieste, Vincenzo De Lorenzo, e dell'artista salentino.



"Lo scambio reciproco di tradizioni culturali, che in questo caso passa attraverso l'antica arte della cartapesta leccese, fa da viatico all'incontro delle persone, al rafforzamento dei legami sociali che hanno portato il Puglia Club Trieste a farsi promotore di un'intensa attività benefica a cui Trieste è particolarmente riconoscente" ha commentato Roberti. ARC/SSA/pph