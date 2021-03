Enti locali: Roberti, prezioso apporto formativo svolto da Aiccre

Udine, 12 mar - "La ripartenza dipende dalla capacità di usufruire al meglio del Recovery Fund e della progettazione europea, ma in questa fase così difficile la Regione ha voluto scommettere per prima negli investimenti pubblici, destinando risorse proprie attraverso l'indebitamento: ben 160 milioni saranno a disposizione della concertazione con gli enti locali". Lo ha sottolineato l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti intervenendo in videoconferenza all'apertura del congresso regionale dell'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (Aiccre) in svolgimento nell'auditorium della Regione a Udine. "In questa fase i Comuni avranno un ruolo fondamentale - ha aggiunto Roberti - e lo scambio di esperienze e competenze sarà decisivo: nel creare una cultura in questo senso Aiccre dà un importante contributo attraverso l'organizzazione della summer school organizzata in collaborazione con Anci e ComPa. Anche se l'edizione 2020 non ha potuto contare sulla presenza, comunque il suo svolgimento a distanza ha una valenza per tanti amministratori locali". L'assessore ha poi toccato il tema della carenza di personale tecnico indispensabile per affrontare la mole di lavoro burocratico legata alla progettazione per intercettare ulteriori fondi europei. "La Regione è consapevole che il tema delle risorse umane è aperto: finora le procedure concorsuali sono di fatto state bloccate a causa delle precauzioni per evitare il contagio, ma occorre pensare a nuove modalità di reclutamento per uscire dallo stallo. Abbiamo proposto procedure più snelle, con selezioni per titoli e colloqui orali, per reclutare personale tecnico con contratto a tempo determinato. Confidiamo - ha concluso l'assessore - sia su queste modalità sia sulla risposta di candidati validi e motivati". ARC/EP/ma