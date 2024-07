Enti locali: Roberti, proficuo incontro con municipalità Basiliano

Trieste, 12 lug - "Un incontro proficuo i cui risvolti potranno dare buoni esiti su un'ampia gamma di questioni che vanno dallo sviluppo del territorio, alla concertazione e alla sicurezza": questo il giudizio dell'assessore regionale alle Autonomia locali Pierpaolo Roberti dopo la visita al Municipio di Basiliano. Roberti è stato ricevuto oggi da nuovo sindaco Marco Olivo e dai componenti della Giunta da poco insediata. "L'ascolto della voce dei Comuni - ha rilevato l'esponente dell'esecutivo Fedriga - è sempre un primo passo che ci porterà a lavorare assieme per migliorare i servizi ai cittadini, in linea con una politica che non cala soluzioni dall'alto, ma parte dai bisogni del territorio e da chi li interpreta da più vicino giorno per giorno". ARC/PPH