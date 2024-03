Enti locali:Roberti, quasi 120mila euro per danni S. Pietro e Forgaria

Trieste, 9 mar - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, ieri ha deciso di assegnare 77.500 euro al Comune di San Pietro al Natisone e 40 mila euro al Comune di Forgaria nel Friuli utilizzando il Fondo destinato al sostegno alle spese che le amministrazioni comunali con popolazione fino a 5 mila abitanti devono affrontare a seguito di accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile.Eventi verificatisi nel corso dell'anno o nell'ultimo trimestre dell'anno precedente e che non siano finanziabili con normali risorse di bilancio."Nell'ultima legge di Stabilità - ricorda Roberti - sono state stanziate le risorse per l'anno 2024 e per il triennio 2024-26"."In particolare - aggiunge l'assessore - l'intervento a San Pietro al Natisone risulta necessario per rimediare ai danni occorsi alla pavimentazione della palestra comunale a causa della perdita di aderenza del materiale collante"."Le eccezionali avversità atmosferiche dei primi giorni del mese di novembre 2023 - spiega Roberti - hanno invece causato a Forgaria del Friuli numerose cadute di alberi sulle strade e sulle linee elettriche e telefoniche, determinando disagi alla viabilità e rischio per l'incolumità dei cittadini. Le risorse messe a disposizione saranno utilizzate per il taglio degli alberi adiacenti alle carreggiate".A seguito delle richieste formulate dai due Comuni dal Comune, la Regione ha ritenuto le spese ammissibili, soddisfacendo i requisiti previsti dall'apposito Regolamento. ARC/TOF/ma