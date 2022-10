Enti locali: Roberti, quasi 30 mln per Comuni, Edr e scuole Fvg

Trieste, 26 ott - "In questo assestamento di bilancio abbiamo inserito stanziamenti per quasi 30 milioni di euro per i Comuni e gli Edr per compensare l'aumento dei costi energetici delle stesse amministrazioni e delle scuole e per acquistare l'ex caserma di via Rossetti destinata a diventare sede del nuovo polo scolastico di Trieste. Con queste risorse diamo certezze ai bilanci degli enti locali, scongiurando l'incremento delle tariffe dei servizi rivolti ai cittadini e continuiamo a operare per migliorare il futuro dei nostri giovani". L'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, commenta così alcuni interventi approvati oggi durante la discussione in Consiglio regionale sull'assestamento di bilancio autunnale. "Con questo provvedimento - sottolinea Roberti - l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare nel 2023 agli Enti di decentramento regionale risorse finanziarie pari a 9.313.310 euro, per concorrere agli aumenti straordinari di spesa che devono sostenere gli istituti scolastici". "Altri 10 milioni di euro vengono messi a disposizione dei Comuni sempre per far fronte al caro bollette. Questa è una misura importante - precisa l'assessore - che consente alle amministrazioni locali di mettere in sicurezza i propri bilanci". "Allo stesso modo è particolarmente rilevante lo stanziamento di 10 milioni di euro a favore del Comune di Trieste per consentire l'acquisto dell'ex caserma Vittorio Emanuele III di via Rossetti, un complesso che sarà completamente riqualificato. Con questi fondi - conclude Roberti - l'Amministrazione comunale potrà far partire i primi lavori per la realizzazione delle strutture preposte ad ospitare gli studenti, rivitalizzando un'area di Trieste abbandonata da troppo tempo". ARC/RT/gg