Enti locali:Roberti, rilancio Porto Vecchio opera di respiro regionale

Inaugurata oggi la bretella con pista ciclabile che si snoda nell'antico scalo, dove troveranno spazi i nuovi uffici della Regione Trieste, 23 feb - "Questo è un momento importante con ricadute positive per l'intera comunità regionale e non soltanto per Trieste, perché il rilancio del Porto Vecchio è un'operazione di tale rilevanza da non riguardare soltanto il capoluogo regionale, che sicuramente è il primo beneficiario dell'intervento di oggi e presto lo sarà anche dei molti altri previsti in quest'area, la quale nel giro di qualche anno cambierà completamente volto. Lo ha detto l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti durante l'inaugurazione della bretella e della pista ciclabile che si sviluppano attraverso Porto Vecchio, recentemente ribattezzato Porto Vivo, da largo città di Santos fino alla nuova rotatoria in viale Miramare, alla quale hanno preso parte, tra gli altri il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, assieme a numerosi componenti della Giunta comunale e al presidente del Consiglio comunale Francesco Di Paola Panteca. Roberti ha evidenziato che "oggi viene riconsegnata alla città una parte importante e molto suggestiva di territorio, ma sono molti gli interventi che si stanno concentrando nel sito di Porto Vecchio: il progetto per la riqualificazione di largo Santos è già stato presentato ed è già previsto che in quest'area trovi spazio anche una stazione dei Carabinieri. Inoltre, questi spazi ospiteranno, grazie a un'imponente operazione di recupero dei vecchi magazzini, gli uffici della Regione". L'assessore ha quindi spiegato che "per la creazione della sua nuova sede l'Amministrazione regionale ha investito a 150 milioni di euro; un'operazione su ampia scala che fa ben comprendere l'importanza di questo sito per l'intero Friuli Venezia Giulia". ARC/MA/pph