Enti locali: Roberti, struttura Lauzacco segno efficacia concertazione

Lauzacco (Pavia di Udine), 15 lug - "Essere qui e avere il piacere di inaugurare una struttura sportiva mi mette nella condizione di toccare con mano l'efficacia della politica che abbiamo messo in atto in questi ultimi cinque anni. Abbiamo deciso di investire sul territorio con opere pubbliche che portano servizi ed ora le comunità raccolgono i frutti di questa scelta". Questo il commento dell'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti intervenuto oggi pomeriggio a Lauzacco di Pavia di Udine per l'inaugurazione dello spazio Terzo Tempo, una struttura coperta a servizio dell'adiacente campo sportivo. Roberti ha ricordato che "prima dell'avvio del Pnrr la Regione ha iniziato la stagione degli investimenti con risorse proprie investendo nel corso della legislatura oltre mezzo miliardo di euro sulla concertazione il cui successo è dato dal metodo: discutere e condividere con i sindaci le opere da realizzare in risposta alle precise esigenze del territorio". Quanto alla specifica opera Roberti si è congratulato per la scelta di "puntare sullo sport e sulle sue ricadute positive per la salute e la socialità, con un complesso polifunzionale che sicuramente andrà a beneficio dei giovani anche di altri Comuni". Come ha spiegato il sindaco di Pavia di Udine Beppino Govetto l'opera inaugurata oggi deriva dalla prima concertazione e costituisce un primo intervento che proseguirà con i fondi della seconda concertazione. Questa si divide in due lotti, uno per la chiusura dello spazio Terzo tempo con muri sui tre lati attualmente aperti e la copertura con rifacimento di due campi da tennis; l'altro interessa la viabilità esterna e le aree verdi, oltre al nuovo spogliatoio per il calcio. Con la terza concertazione saranno investiti 500mila euro per realizzare una struttura sportiva coperta a servizio della scuola e delle associazioni. ARC/SSA/gg