Enti locali:Roberti, tavolo tecnico Regione-Anci su segretari comunali

Trieste, 29 giu - "Negli ultimi anni il Friuli Venezia Giulia ha ottenuto spazi di autonomia sempre maggiori, soprattutto per quanto riguarda gli enti locali. Oggi dobbiamo affrontare il problema del personale a tutti i livelli, sia all'interno dell'amministrazione regionale sia nei Comuni di qualsiasi dimensione, ma per riuscirci dobbiamo ragionare in un'ottica di sistema. La Regione è quindi aperta al dialogo con gli enti locali per definire un percorso condiviso che consenta di superare in primo luogo le criticità legate alla scarsità di segretari comunali e alle risorse umane in senso più ampio".Lo ha detto l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti durante l'incontro di questo pomeriggio con i rappresentanti di Anci Fvg, durante il quale è stato deciso di istituire un tavolo tecnico di confronto ristretto tra Anci e Regione per individuare nel minor tempo possibile il percorso maggiormente in linea con le esigenze del territorio.Roberti ha evidenziato che "oggi su 215 Comuni ci sono solo 43 segretari comunali. Il dialogo avviato con il ministero competente sul tema non ha consentito, finora, di individuare soluzioni fattibili dal punto di vista amministrativo, quindi il sistema più adeguato appare la creazione di un albo regionale dei segretari comunali, come è già avvenuto in Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta oltre vent'anni fa. Attraverso questo strumento verrà generato un bacino regionale dal quale le amministrazioni locali potranno attingere per individuare i propri segretari".L'assessore ha quindi rimarcato che "la Regione è aperta al dialogo per individuare risposte diversificate in merito al personale, ma è fondamentale partire dall'assunto che quello del reperimento delle risorse umane è un tema centrale per la pubblica amministrazione come per le aziende private. Oggi il pubblico impiego è meno attrattivo rispetto al passato, ma proprio per questo dobbiamo sfruttare le possibilità offerte dalla nostra autonomia per individuare strumenti che gli restituiscano appetibilità, soprattutto per quanto riguarda le zone disagiate o i piccoli comuni".In merito al ruolo di vicesegretario, Roberti ha precisato che "oggi la normativa nazionale consente ai sindaci una gestione molto diretta delle attribuzioni di quell'incarico, che di fatto rischia di mettere in difficoltà altre amministrazioni locali attraverso un'acquisizione di personale con incarico fiduciario. La creazione di una disciplina regionale crea invece un sistema di regole più stringente, all'interno del quale muoversi e la formazione di un albo regionale dei segretari, pur precludendo la possibilità di lavorare in quel ruolo al di fuori del Friuli Venezia Giulia, garantirebbe agli aderenti ottime possibilità di carriera".