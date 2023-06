Enti locali: Roberti-Zilli, ok a unanimità a assestamento bilancio

Codroipo, 19 giu - "L'approvazione all'unanimità da parte del Consiglio delle autonomie locali degli interventi previsti dalla Regione con l'assestamento di bilancio, che andrà in Aula a luglio, conferma l'impegno della Giunta a favore di tutti i settori strategici per il Friuli Venezia Giulia e la validità del suo operato. Le risorse investite sono ingenti, ben 652 milioni di euro, e serviranno a favorire la crescita del nostro territorio sia dal punto di vista economico sia sociale". È quanto evidenziato dell'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli al termine della riunione odierna del Cal, alla quale ha partecipato assieme al titolare della delega alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, che ha visto la manovra economica estiva incassare l'approvazione all'unanimità. L'assessore alle Finanze ha evidenziato all'assemblea che "la Regione ha creato appositi canali di finanziamento per aiutare gli enti locali a far fronte all'aumento dei costi delle opere previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Parallelamente su questo tema continua il dialogo con il Governo per individuare soluzioni che consentano la realizzazione di queste opere vantaggio della comunità". Zilli ha quindi aggiunto che "la Giunta ha dedicato attenzione anche al miglioramento della viabilità regionale attraverso specifici finanziamenti a Fvg Strade e agli Edr per interventi di sistemazione della rete stradale". Zilli ha confermato al Cal che la manovra estiva prevede stanziamenti di 44 milioni per le attività produttive e turismo; 46 milioni per le risorse agroalimentari forestali e ittiche; 33,41 milioni per la difesa dell'ambiente; 44,90 milioni per infrastrutture e territorio; 9,48 milioni per cultura e sport; 20,36 milioni per lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia; 9,01 milioni alla protezione civile; 115 milioni per salute, politiche sociali e disabilità; 0,18 milioni ad autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e immigrazione; 144,46 milioni a patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi e 185,67 milioni alle finanze. L'assessore regionale alle Autonomie locale Pierpaolo Roberti, dopo aver elencato gli stanziamenti previsti in assestamento per gli enti locali, ha illustrato al Cal i vantaggi economici ottenuti con l'introduzione in Friuli Venezia Giulia dell'Imposta locale immobiliare autonoma (Ilia) in sostituzione all'Imu. "L'accordo ci ha portato un vantaggio economico molto rilevante che, probabilmente già da quest'anno, si concretizzerà in oltre 8,5 milioni di euro; fondi che rimangono nelle casse dei Comuni. I risultati che abbiamo stimato vanno quindi ben oltre alla neutralità finanziaria che la Regione ha assicurato alle Autonomie locali attraverso stanziamenti dedicati e ora queste ultime hanno a disposizione maggiore liquidità". Roberti ha evidenziato che "per sostenere i Comuni nella fase di passaggio dall'Imu alla Ilia la Regione ha creato un fondo di 2 milioni di euro ma, a riprova della correttezza dell'introduzione di questa nuova imposta, sono stati utilizzati solo 700mila euro. Molti Comuni hanno quindi avuto entrate extra e solo pochi hanno dovuto ricorrere al supporto della Regione". L'assessore ha quindi proseguito spiegando che "ora si apre un ragionamento importante per il 2024 che coinvolgerà il Cal per pianificare come gestire al meglio la partita connessa alla Ilia, assieme a quella per le Ferrovie Udine Cividale e il concorso al saldo di finanza pubblica. Alcune amministrazioni locali, pur essendo piccole, avranno un aumento delle entrate così consistente che potrebbero avere difficoltà a spendere tali risorse. In legge di stabilità sarà quindi inserito un primo provvedimento per stabilire quali Comuni hanno dalla Ilia entrate sufficienti o addirittura eccessive e quali invece sono penalizzati per individuare meccanismi correttivi". ARC/MA/pph