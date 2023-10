Enti: Roberti, Pubblica Amministrazione Fvg modello di efficienza

Udine, 21 ott - "La Pubblica Amministrazione del Friuli Venezia Giulia si posiziona sul podio della classifica nazionale delle regioni monitorate, come modello di efficienza, confermando la percezione dell'Amministrazione regionale sulla qualità di tutto il nostro comparto. In questi anni abbiamo continuato a lavorare con grande convinzione affinché la Pa sia sempre più moderna e in grado di gestire con efficacia ed efficienza le politiche di sviluppo del nostro territorio".È il commento dell'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, sull'elaborazione dell'Ufficio Studi della Cgia di Mestre su dati relativi all'indice europeo sulla qualità istituzionale dell'Università di Göteborg in Svezia. Le strutture pubbliche del Friuli Venezia Giulia si collocano al secondo posto nella classifica italiana."L'inefficienza nella Pa, così come l'eccesso di burocrazia, genera un enorme spreco di risorse sia in termine di tempo sia di denaro e grava su famiglie e imprese - ha aggiunto Roberti -; la nostra pubblica amministrazione si conferma una punta di eccellenza ed è il risultato del lavoro svolto quotidianamente da tutti i dipendenti del comparto pubblico che offrono un servizio fondamentale per la comunità e a cui va il nostro ringraziamento". ARC/LP/ma