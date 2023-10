Enti: Rosolen, nuovo focus di Friuli Innovazione ora Tec4i Fvg

Risultati economici, apertura a comunità e giovani, generazione d'impresa Udine, 5 ott - "La Regione ha creduto a questo percorso iniziato con Confindustria 5 anni fa, non senza difficoltà. Oggi, quindi, è grande la soddisfazione per l'apertura effettiva al mondo delle imprese, dei giovani e soprattutto a favore della generazione di impresa. La specializzazione è fondamentale come pure la collaborazione con il resto dell'ecosistema regionale sul quale l'Amministrazione investe. Si tratta di un punto fondante per mettere le nuove tecnologie, il mondo della ricerca e il sistema scientifico a servizio del nostro tessuto economico". Lo ha indicato l'assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia Rosolen in occasione della presentazione, oggi al Cinema Visionario a Udine, di Tec4i Fvg il nuovo brand con cui Friuli Innovazione si presenterà sul mercato e che riflette il rinnovamento organizzativo e valorizza la competenza e gli investimenti. Accanto all'assessore regionale sono intervenuti anche il presidente di Friuli Innovazione Stefano Casaleggi e il vicepresidente di Confindustria Udine Dino Feragotto. "Il percorso messo in atto - ha illustrato Rosolen - nasceva dalla consapevolezza che se Friuli Innovazione doveva essere un soggetto utile lo poteva essere nella collaborazione forte all'interno dell'ecosistema regionale". Ma per Rosolen non si tratta solo di un tema di risorse e di contenitore quanto di contenuti e "questi contenuti sono emersi anche grazie a Casaleggi che ha trasformato la sua esperienza in una risposta al territorio con ricadute in termini di risultati economici, di implementazione del nuovo piano strategico che ha visto spostare il focus di Friuli Innovazione dalla realizzazione di progetti finanziati, alla messa a disposizione di competenze e a un intervento sul territorio come componente dell'ecosistema regionale dell'innovazione, a supporto di imprese ed enti della Regione". Tec4i Fvg, come è stato spiegato, rappresenta il cambiamento compiuto. Un percorso di rinnovamento in cui Friuli Innovazione ha ridefinito le proprie strategie, riorganizzato le attività in 4 centri di competenza in linea con le tecnologie e le buone pratiche per la crescita delle imprese e delle startup, ridisegnato metodologie di lavoro improntandole alla misurabilità e all'efficienza. Oggi Tec4i Fvg mette a disposizione infrastrutture e competenze consolidate per lo sviluppo concreto dell'impresa, sia essa una Pmi sia una startup, in quattro principali ambiti, due tecnologici e due metodologici: manifattura additiva e prototipazione rapida (dove agisce con "H-Arp" - Hub per Additive e Rapid Prototyping); digital technology con focus su Edge Computing e Cyber Security (con il centro di competenza "D-Ata" - Digital - Accelerare la trasformazione di azienda, innovazione data-driven); startup e aziende innovative (con "T-Gen" - Talent Generation); accesso ai finanziamenti (con "F-Ast" - Finanza agevolata per lo sviluppo del territorio). Tra gli ambiti di impegno di Tec4i Fvg, Casaleggi ha citato quello della sicurezza dei dati con un laboratorio di Cybersecurity che permetterà di sviluppare competenze e tecnologie legate alla salvaguardia delle informazioni aziendali. Sul punto, Rosolen ha evidenziato l'importanza del settore per la Regione "intendiamo investire risorse regionali e chiederemo ai ministeri competenti di investire assieme a noi". ARC/LP/ma