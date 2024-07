Ento locali: Roberti, 50mila euro per ripristino strada Val Settimana

Dalla Regione la somma al Comune di Claut per fare fronte ai lavori urgenti dopo un cedimento stradale alla fine di maggio Pordenone, 4 luglio - "La Giunta regionale ha deliberato di assegnare al Comune di Claut la somma di 50mila euro, derivanti dal Fondo regionale per gli oneri dei piccoli Comuni previsti per fare fronte a spese per accadimenti straordinari e imprevisti, che era stata richiesta dall'Amministrazione municipale al fine di provvedere ai lavori di ripristino di un cedimento stradale nella Val Settimana verificatosi in seguito alle abbondanti piogge nella zona verso la fine del maggio scorso. Lo stanziamento consentirà al Comune di provvedere ai lavori di ripristino della situazione e alla riapertura della normale viabilità nell'area montana".A riferirlo è l'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, oggi al termine della riunione della Giunta regionale che ha dato via libera al provvedimento proposto e illustrato dallo stesso assessore.La richiesta del Comune di Claut - pervenuta agli uffici regionali lo scorso 7 luglio e accompagnata dall'istruttoria relativa alla programmazione dei lavori per ripristinare la situazione preesistente - è stata accolta in quanto presentava i requisiti per l'ammissione al Fondo, riservato ai Comuni con una popolazione fino a 5mila abitanti, che consente di erogare risorse economiche necessarie a interventi di natura straordinaria e imprevedibile cui i Comuni sono impossibilitati a fare fronte con ordinarie risorse di bilancio.Gli oneri per la realizzazione dei lavori - come risulta dal quadro economico dell'istruttoria nell'istanza presentata - di ripristino stradale in località Sette Fontane in Val Settimana ammontano 64.642 euro, di cui 14.642 euro finanziati con fondi proprio dell'Amministrazione comunale."Valutando l'istruttoria - ha aggiunto l'assessore Roberti - si è ritenuto di intervenire nella misura di 50mila euro che corrisponde al limite massimo previsto proprio per i Comuni con una popolazione fino a cinquemila abitanti". ARC/LIS/ma