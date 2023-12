Esercito: Scoccimarro, Genova Cavalleria difende territorio e ambiente

Trieste, 20 dic - "Il Reggimento Genova Cavalleria 4° dal momento della sua fondazione, nel lontano 1683, accompagna la storia del nostro Paese e del Friuli Venezia Giulia. La più antica unità della specialità di Cavalleria dal 1947 è di casa infatti a Palmanova, dove ha sede anche l'unico centro ippico militare dell'Esercito nel nordest. Da qui muove ogni giorno l'impegno delle donne e degli uomini di questa realtà che non solo si è distinta nel 1976 nell'aiuto alle popolazioni colpite dal devastante terremoto ma viene inoltre costantemente utilizzata in operazioni importanti come strade sicure e in attività di protezione civile".

Lo afferma l'assessore alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro che oggi ha fatto visita a Palmanova al Reggimento Genova Cavalleria 4°.

"Questo reparto è stato impiegato anche in numerosi teatri operativi internazionali come la missione Ibis in Somalia, Antica Babilonia in Iraq e le operazioni in Kosovo, Bosnia Libano e Afghanistan - ricorda Scoccimarro -. Scenari che hanno permesso a questo straordinario Reggimento di mettere in mostra i valori fondanti il nostro Esercito e la nostra patria".

"Il Centro di Palmanova, che si trova all'interno dei bastioni veneziani, è una delle realtà ippiche maggiormente interessanti dell'intero Esercito italiano. Qui - spiega l'assessore - è presente un campo ostacoli utilizzato per l'addestramento e per suggestive cerimonie come la rievocazione della storica carica del Bricchetto".

"La Regione sarà sempre vicina al Genova Cavalleria. Vogliamo infatti stringere rapporti sempre più stretti non solo nella condivisione di importanti eventi istituzionali e sportivi ma soprattutto - conclude Scoccimarro - per intensificare insieme le iniziative in difesa del territorio e dell'ambiente". ARC/TOF/ma