Euro Cup pallanuoto: Scoccimarro, Fvg all'attenzione internazionale

Trieste, 8 apr - "Le finali Euro Cup women sono un evento che proietta Trieste nell'ambito del panorama sportivo europeo e confermano il suo ruolo di capitale dello sport nazionale e europeo, forte della sua collocazione geografica e della sua lunga tradizione: la candidatura di Trieste quale sede è stata un lavoro di squadra e la Pallanuoto Trieste ha lavorato insieme a Federnuoto rendendo disponibili gli spazi in un contesto di sinergia con il Comune di Trieste e la Regione". È quanto ha sottolineato l'assessore regionale alla Difesa dell'Ambiente Fabio Scoccimarro, portando il saluto del vicegovernatore e assessore allo Sport Mario Anzil, alla presentazione nella sede della Regione delle finali di pallanuoto femminile in programma nel weekend tra il 13 e 14 aprile. "Dopo le finali di volley a metà febbraio, la regione ospita ora un altro grande evento sportivo al femminile - ha osservato Scoccimarro - e siamo certi che anche questa volta l'indotto generato da questi eventi anche in termini di turismo sarà ingente. Un plauso va a Enrico Samer, presidente della Pallanuoto Trieste, che non è solo un imprenditore di vaglia ma anche un mecenate poliedrico che grazie alle iniziative che sostiene unisce la città nel nome dello sport". Il programma della "Final Four" inizia giovedì 11 aprile con l'arrivo della squadra ungherese del BVSC; nella giornata di venerdì 12 il polo natatorio "Bianchi" ospiterà gli allenamenti del team ungherese e del De Zaan, proveniente dai Paesi Bassi, oltre che della Pallanuoto Trieste. In vasca si scenderà alle 17.30 con le semifinali: in acqua Pallanuoto Trieste contro le olandesi del De Zaan e alle 19.30 il Plebiscito Padova contro le ungheresi del BVSC. Domenica pomeriggio alle 15.30 è in programma la finale per il terzo e quarto posto, alle 17.30 la finalissima per il titolo. Attesi sulle tribune fino a 1200 spettatori con ingresso gratuito. Alla presentazione sono intervenuti oltre al presidente Samer, l'assessore allo Sport del Comune di Trieste Elisa Lodi e il direttore generale della Pallanuoto Trieste Andrea Brazzatti. ARC/EP/al