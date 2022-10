Europa: Fedriga, cambiare leggi statali per progetti transfrontalieri

Importante rendere gli impianti normativi capaci di dialogare per semplificare la vita ai cittadini Bruxelles, 13 ott - "La sfida che abbiamo davanti per strutturare i progetti transfrontalieri, come questo sulla formazione con la Carinzia, è quello di intervenire sulla normativa nazionale per superare gli ostacoli che bloccano una più completa applicazione di una collaborazione che va oltre i confini, armonizzando le leggi per semplificare la vita dei cittadini". Lo ha detto oggi a Bruxelles il governatore Massimiliano Fedriga nel corso del workshop "Mobilità dei giovani oltre i confini regionali: come superare gli ostacoli". L'evento ha visto, tra gli altri, anche la partecipazione del governatore della Carinzia Peter Kaiser. Sottolineando come il 2022 sia l'anno europeo dei giovani e riferendosi al progetto Scet-Net di partenariato con la Carinzia sul tema della formazione, Fedriga ha spiegato che una prima fase di analisi comparativa dei sistemi formativi esistenti in area transfrontaliera, condotta da un gruppo di esperti istituito dal Gect Euregio Senza Confini, ha fornito una visione d'insieme sulle differenze esistenti tra i percorsi di tirocinio e apprendistato in Italia e Austria. In seguito si è avviata una successiva fase di sperimentazione rimodulata a causa della situazione emergenziale legata alla pandemia. Come ha ricordato il governatore, essendo la Regione dotata di uno Statuto speciale, "sfruttiamo le competenze decentrate in primo luogo per connettere in maniera sempre più strutturata la formazione al mondo del lavoro, puntando soprattutto sull'innovazione in virtù di un territorio vocato alla ricerca con i suoi centri e i suoi laboratori tecnologici". "In questo contesto - ha continuato - c'è poi la parte relativa all'attivazione, ad opera della Regione, dei programmi europei quali il Fse e il Pnrr e la partecipazione in progetti specifici come ad esempio quello avviato attraverso l'Associazione delle Regioni dell'Ue, che dà l'opportunità ai giovani di intraprendere un'esperienza, assimilabile all'Erasmus, che consente di potersi approcciare al mondo del lavoro in un altro Paese d'Europa, ampliando in questo modo le competenze e perfezionando a livello internazionale la propria professionalità". Dopo aver sottolineato i risultati del Gect Euregio, che vede uniti Fvg, Carinzia e Veneto, Fedriga, rispondendo al quesito su quali opportunità possa offrire il Friuli Venezia Giulia ai giovani professionisti che vengono da fuori, ha ricordato i progetti regionali di supporto che offrono assistenza in un quadro in cui, come valore aggiunto, la nostra è una delle regioni che nel 2021 ha registrato le migliori performance di crescita economica rispetto al resto del Paese. ARC/GG/ma