Europa: Fedriga, essenziale attività funzionari Fvg a Bruxelles

Il governatore ha incontrato gli esperti regionali distaccati nelle istituzioni Ue Bruxelles, 5 lug - "L'Amministrazione regionale vi è estremamente riconoscente per il vostro operato, prezioso e strategico, nell'ottica della piena valorizzazione di rapporti tra la Regione e le istituzioni europee, in quanto questo significa anche innescare e intercettare le opportunità di finanziamento e di sviluppo economico del territorio". Lo ha detto oggi a Bruxelles nella sala titolata al Altiero Spinelli del Parlamento europeo il governatore Massimiliano Fedriga in occasione della presentazione del rapporto 2022-2023 del Comitato degli esperti nazionali distaccati (Clenad). Tra le autorità presenti anche la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno. Come ha spiegato il massimo esponente della Giunta regionale, gli esperti nazionali distaccati a Bruxelles rappresentano "una risorsa professionale preziosa di cui disponiamo per partecipare in modo efficace, propositivo e responsabile alle politiche dell'Unione europea e anche all'attuazione degli investimenti messi in campo dal Piano nazionale di ripresa e resilienza". Per quel che riguarda nello specifico il Friuli Venezia Giulia, Fedriga ha ricordato come gli Esperti nazionali distaccati provenienti dalla regione (compresi quelli del Comune di Trieste e dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale), siano numericamente un terzo di tutti gli esperti nazionali regionali, il che "testimonia come il Friuli Venezia Giulia disponga di un'importante presenza di funzionari nelle principali istituzioni europee, quali: la Commissione, il Parlamento europeo e il Comitato europeo delle Regioni, nonché all'interno della rappresentanza permanente d'Italia nell'Unione europea. A tal riguardo va sottolineato che la nostra Regione, in questo ambito, è stata espressamente riconosciuta come un modello per le sue buone pratiche". In relazione a ciò, come ha rimarcato il governatore, va ricordato che la Regione, dalla scorsa legislatura, ha avviato una strategia di valorizzazione di questa rete di esperti, sostenendo anche l'attività del Clenad Italia, che è per l'appunto il Comitato che riunisce gli oltre 220 esperti del nostro Paese distaccati nelle istituzioni europee. Da oggi, infine, la presidenza del Comitato viene assunta dal Friuli Venezia Giulia con la nomina di Olga Simeon, funzionaria regionale in distacco alla Direzione generale per la concorrenza della Commissione europea. ARC/GG/al