Europa: Fedriga, più Fvg in Ue per cogliere maggiori opportunità

Presentati a Bruxelles i progetti relativi al portale e ai funzionari regionali nell'Unione Bruxelles, 12 ott - "Con questi progetti puntiamo a organizzare in maniera sempre più strutturata le relazioni e i rapporti amministrativi tra la Regione e l'Unione europea, con la finalità di ampliare le opportunità offerte dai bandi e dai finanziamenti comunitari nell'ottica di uno sviluppo economico, sociale e sostenibile del nostro territorio". Lo ha detto oggi a Bruxelles il governatore Massimiliano Fedriga nel corso della presentazione del nuovo portale Europa Fvg e del progetto in collaborazione con Clenad (Comité de Liaison des Experts Nationaux Détachés) per il rafforzamento del ruolo degli End (Esperti nazionali distaccati) presso le Istituzioni dell'Unione. E proprio in relazione agli End Fedriga ha sottolineato come, anche attraverso l'Ufficio di collegamento della Regione a Bruxelles, "bisogna continuare nella politica di avvicinamento del Friuli Venezia Giulia alle istituzioni europee, dove maturano decisioni cruciali per i cittadini. A tal fine abbiamo deciso di avviare un rinnovato percorso di valorizzazione delle professionalità dei funzionari regionali distaccati nelle istituzioni comunitarie". Come ha ricordato il governatore gli End del Friuli Venezia Giulia sono numericamente un terzo di tutti gli esperti nazionali italiani, registrando la Regione in questo modo una più che significativa presenza di funzionari nelle principali istituzioni europee (Commissione, Parlamento europeo, Comitato europeo delle Regioni), nonchè all'interno della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea. In seguito agli esiti di alcuni incontri di coordinamento con il Servizio Relazioni Internazionali e programmazione europea, come spiegato da Fedriga, l'Amministrazione ha intrapreso un percorso di rafforzamento e strutturazione delle relazioni con la rete degli End e la loro associazione (Clenad). "Questo progetto - ha detto - ha un duplice obiettivo: in primo luogo quello di avvicinare le istituzioni europee all'Amministrazione regionale, facilitando la comprensione del loro funzionamento e dei meccanismi che le governano; secondariamente di garantire un costante flusso di informazioni aggiornate e qualificate al personale regionale su tematiche quali: aiuti di Stato, politica di Coesione e fondi strutturali, politiche giovanili, mercato del lavoro e Protezione Civile". Per quel che riguarda invece il portale Europa Fvg, Fedriga ha affermato che - sulla base dei 20 programmi di finanziamento e delle decine di bandi avviati su 18 aree tematiche - "con questo strumento, realizzato grazie all'Ufficio di collegamento della Regione a Bruxelles, dal prossimo mese di novembre metteremo a disposizione dei cittadini un canale informatico prezioso per conoscere tutte le opportunità offerte dai progetti europei a cui la Regione aderisce. Si tratta di risorse che in molti casi possono dare slancio alle imprese e alle filiere produttive del territorio, con ricadute economiche e sociali importanti. Una chiave questa - ha concluso - per far percepire ai cittadini l'Europa come un soggetto concretamente vicino ai reali problemi delle nostre comunità". ARC/GG/al