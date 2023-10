Europa: Zilli, da ambasciatore in Ue grande attenzione per GO!2025

L'assessore ha incontrato il rappresentante permanente d'Italia a Bruxelles Bruxelles, 12 ott - "È stato un colloquio molto fruttuoso con un diplomatico molto competente che ricopre un ruolo altamente strategico nei rapporti tra il Governo e l'Europa, il quale ha confermato come GO!2025 rappresenti un evento di grande interesse per le istituzioni europee". Lo ha detto l'assessore regionale alle Finanze del Friuli Venezia Giulia Barbara Zilli a margine dell'incontro con l'ambasciatore Vincenzo Celeste, rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, l'ambasciatore ha manifestato molta attenzione per la fase preparatoria e organizzativa di GO!2025, consapevole delle problematiche di carattere amministrativo che sta incontrando un grande evento transfrontaliero da realizzarsi in due diversi Stati. "Nel corso dell'incontro abbiamo configurato lo scenario e le criticità - ha detto l'assessore - di un possibile percorso che porti ad un intervento dell'Unione europea sul piano di un'armonizzazione circostanziata all'evento delle due legislazioni (italiana e slovena). Allo stesso tempo abbiamo anche esplorato altre eventuali soluzioni riconducibili all'ambito dei rapporti bilaterali tra Italia e Slovenia". "Dal confronto con l'ambasciatore Celeste abbiamo avuto la conferma - ha concluso Zilli - che Bruxelles è molto attenta ad appuntamenti come quello di Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della Cultura, in quanto rappresentano dei momenti di aggregazione e di richiamo turistico che da un lato rafforzano il clima di amicizia e cooperazione tra gli Stati dell'Unione, dall'altro possono generare anche importanti opportunità di sviluppo economico". ARC/GG/pph