Europa: Zilli, dialogo istituzioni-territorio è base Programmazione Ue

Trieste, 21 mar - "Stiamo vivendo un momento di grande complessità che mette in evidenza le criticità ma anche i punti di forza del Friuli Venezia Giulia, che proprio su queste leve deve trovare forza per continuare il suo processo di crescita. Il Pnrr e la programmazione europea devono essere utilizzati in maniera complementare per favorire uno sviluppo durevole, sostenibile ed equilibrato della nostra regione. Per raggiungere questo obiettivo le istituzioni e le realtà territoriali devono dialogare, sfruttando al meglio il modello del partenariato: per l'Amministrazione regionale è fondamentale raccogliere proposte che permettano di rendere le politiche europee più aderenti possibile alle esigenze del nostro territorio". È questo il messaggio lanciato dall'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, durante i lavori del Tavolo per la terza ripartenza dedicato alla Sessione europea 2022, svoltosi nell'ambito della Quinta Commissione consiliare, al quale hanno partecipato i principali stakeholder della regione. "In questo particolare momento, contraddistinto da uno scenario internazionale complicato e dalle ricadute economiche e sociali da tenere in attenta considerazione, è importante che il Piano nazionale di ripresa e resilienza e la Programmazione europea in generale siano quanto più aderenti alle necessità dei territori, di modo da favorirne la competitività - ha precisato Zilli -. Dobbiamo continuare a insistere, come sta facendo il presidente Fedriga, in tutte le sedi istituzionali per ottenere una revisione del Pnrr che garantisca un ruolo proattivo e un vero coinvolgimento delle Regioni". L'assessore ha rimarcato che "serve una visione complementare e unitaria di tutte le misure previste per sostenere le imprese e lo sviluppo delle comunità locali. Le politiche europee devono infatti avvicinarsi maggiormente ai fabbisogni dei territori per garantire la competitività e l'innovazione e nel caso del Friuli Venezia Giulia fungere da leva per la tenuta economica e la ripresa del tessuto produttivo dopo la pandemia. Come riconosciuto da molti interventi odierni, il dialogo costruttivo creatosi nella nostra regione può infatti divenire un modello virtuoso per tutte le consultazioni inerenti gli iter legislativi che devono essere poste in essere quando si parla di politiche europee". ARC/MA/al